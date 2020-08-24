曾是「十大槍擊要犯」的桃園市議員段樹文，因接手被判當選無效的議員劉茂群位置，而出任市議會「警政、衛生」審查會召集人，一度傳出無人願意跟他交換，議會無黨籍總召李家興考量段「壓力過大」，24日決定和段「換位」，段將改列建設小組召集人，最快10月23日才會上線。

議會指出，段樹文6月遞補劉茂群遺缺，不僅承接她的質詢座位、研究室、停車證和審查會職務，劉正好今年擔任警政衛生審查會召集人，段樹文也「接手」警政衛生審查會召集人，卻因他曾為「十大槍擊要犯」身份，引發議論。

無黨籍總召李家興說，桃園市議會有6大審查會，分別為民政、財政、建設、教育、警政衛生與工務，第1屆議會2019年1月時就抽籤決定，每個審查會有10名議員，其中3人擔任召集人，每年都會輪替，讓議員在各領域歷練，也避免長久把持。

「孰能無過！」李家興說，段樹文是承接劉，並非自己選的，按議會慣例照排，當初覺得之後也會輪到，且預算都是大會聯席審查，絕對無法單一個人能上下其手，但近日爆出後，「段承接太多壓力！」因此24日早深談後，決議由他自己和段交換，段改為建設委員會召集人。

議會對此指出，目前還未接獲消息，但只要雙方議員同意，議會接獲雙方通知後即會由議事組處理文書作業，也會發函副本給市府，最快1天內即能完成，議會也強調，目前都再召開大會，最快也要到10月23日第12次臨時會才有小組審查。

(中時 )