王鴻薇臉書。（摘自王鴻薇臉書）

美國在台協會處長酈英傑23日飛到金門，首度參與823戰役62周年紀念活動，與蔡英文總統一同為當年在戰役中犧牲殉職的國軍將士上香致敬。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，AIT明年不會再來了！美國總統選完了，這齣戲也演完了。美國在打什麼算盤，金門人和烈士家屬也不是笨蛋。

王鴻薇今在臉書發文表示，同樣的823，一樣的英烈千秋，一樣的保疆衛土，但在不同算計裡，被民進黨和美國賦予了不同的意義。AIT破天荒地在823這一天致祭英魂。很奇怪地，823發生了62年，美國才熊熊想起823，陪同蔡英文總統陪祭，是紀念823？是展示和蔡英文的好關係？還是為了刺激中共？

王鴻薇敢預言，AIT明年不會再來了！美國總統選完了，這齣戲也演完了。大家都知道，做壽誕，各種紀念日都是逢十為大。二年前，823適逢60周年，照理中央紀念才應該盛大舉行，然而當年蔡英文不但未赴金門親自致祭，連副總統陳建仁不但缺席，竟然還選在第二天赴金門「旅遊」，甚至爆發濫用公家資源爭議。結果當年只留下有名的「823泡戰」，南台灣泡在水裡，重創了當年民進黨的地方選舉。

王鴻薇感嘆，但綠營對今年823「愛到最高點」。一方面配合美國大選，一方面突顯台海緊張情勢，原來民進黨口中的米蟲，現在終於可平反為保家衛國的勇士，為823犧性的英靈，當然就不能再是國民黨的資產，而且順理成章成為抗中保台的「內外兼宣」。然而歷史就是歷史，昔日不屑一顧，今天大肆褒揚，美國在打什麼算盤，金門人和烈士家屬也不是笨蛋。

酈英傑23日飛到金門，首度參與823戰役62周年紀念活動，與蔡英文一同為當年在戰役中犧牲殉職的國軍將士上香致敬。典禮後酈英傑前往水頭碼頭，在兩位美國軍官孟登道中校和法蘭克‧林恩中校的紀念碑前獻花致意。這兩位美國軍官於1954年金門93砲戰中與台灣同袍一同抵禦中華人民共和國，在猛烈砲火攻擊中英勇殉職。美國在台協會表示，今日美台的安全合作，其實是建立在多年來讓我們引以爲傲，切實實踐「真朋友，真進展」的歷史之上。

(中時新聞網)