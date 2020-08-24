住在英國謝菲爾德、26歲的亞伯特（Albert Ndreu）想要向同居多年的女友，22歲的巴蕾麗亞（Valerija Madevic）求婚，買了婚戒，在8月3日花了4個小時，用100根蠟燭及60顆氣球裝飾倆人同居的公寓，他用蠟燭排出「Marry me？（是否願意嫁給我）」的字樣，還準備了基安蒂酒，搭配著超有氣氛的音樂，就打算等比蕾麗亞回家的瞬間，給她一個驚喜的求婚。

就在巴蕾麗亞回家時，亞伯特就衝了過去，但巴蕾麗亞發現房間冒出大量黑煙，倆人只好趕快衝去樓梯間避難，但讓她驚訝的，不是發生火災，而是亞伯特跪在樓梯上，向她求婚，就在公寓冒出大火、消防車的聲音接近的當下，巴蕾麗亞說了「我願意」。

亞伯特在她答應後，說出了他準備了蠟燭及氣球想要美美的求婚，沒想到會引發火災，巴蕾麗亞只好安慰他，表示這輩子我們都不會忘記今天，以後可以講給子孫聽。

倆人在交友網站認識、交往了1年多，還好這次求婚只燒了房子，雙方都沒有受傷，亞伯特決定在1年後「火災記念日」舉行結婚典禮，也打算請消防隊員一起出席，因為房子被火燒光光，倆人也只能暫住親戚家。

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(中時新聞網)