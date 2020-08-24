來台念書的馬來西亞女僑生，去年底去夜店喝酒後，隔天醒來發現她在宿舍且全身赤裸，不久陳姓計程車司機竟上門詢問是否要載她去上課，女僑生起疑報警，檢警查出，女僑生是被陳男撿屍回宿舍性侵，台北地檢署今依乘機性交罪起訴陳男。

起訴指出，被害女僑生去年底在東區夜店與友人喝酒，女僑生上車後，即因酒醉呼呼大睡，陳男載女僑生回宿舍後，扶她進房，趁對方酒醉不醒人事時性侵得逞。

陳男短暫離開，想再回房時發現房門被鎖住，遂拿了一把宿舍的筷子、鑰匙，朝房間上方的透氣窗口丟進去，叫不醒女僑生，陳男才悻悻然離開。

女僑生醒來發現自己光溜溜躺在宿舍床上，房間內一地的筷子，結果有人按門鈴，對方問她「要不要載妳去上課？」女僑生覺得奇怪，因宿醉難耐，回房倒頭繼續睡。

女僑生睡到下午醒來，因想不起昨天究竟發生什麼事，決定去報警，警方因她下體殘留男性DNA，調閱監視器懷疑陳涉案，但陳男辯稱，雙方是合意發生性關係，否認性侵。

檢方依據當天與女僑生喝酒的友人證稱，女僑生搭車前已有酒意，且監視器也拍到她下車後走路搖搖晃晃，加上陳男測謊時，出現說謊反應，因此不採信陳男說詞，依法起訴。

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(中時 )