邁入第4年的「2020新竹市國際風箏節」將於本周末在新竹漁港熱鬧登場。（陳育賢攝）

「2020新竹市國際風箏節」將於本周末在新竹漁港熱鬧登場，市府今年邀請15支隊伍、百位風箏好手，展出由16米飛龍領軍的巨獸系列等造型風箏，另還有英、美、德、法、澳、台等6國帶來國際地景藝術風箏展，精彩可期。

市長林智堅表示，新竹市國際風箏節已邁入第4年，今年因疫情影響，許多市民朋友不知道去哪玩，誠摯邀請爸媽帶著孩子在這個周末一起來放風箏，看特色風箏飛揚在藍天上，也讓孩子在綠色草地上奔跑放風。

產發處長張力可指出，今年國際大型風箏節活動因為疫情幾乎都停辦，由於台灣在防疫成效佳，才有機會舉辦大型戶外活動，新竹市國際風箏節堪稱全球第1場具規模的風箏節。

此次有國內超過15個風箏團隊、百位風箏好手，帶來精采的風箏表演，包括超過16米長的飛龍領軍的巨獸系列、小朋友喜愛的超萌卡通造型風箏、逾10米的五彩轉輪，還有特技風箏空中劇場秀，29日晚間也特別安排風力發電裝置及夜光風箏表演。

另在國際地景藝術風箏展部分，另有美國斯科特‧漢普頓設計可愛鮮豔的貓和小怪物系列、德國沃爾夫岡‧格里姆瑟爾設計旋轉光影變幻的彩虹球、澳大利亞羅伯特‧布拉辛頓的幾何動力風箏、英國卡爾隆巴頓的鴿子、法國吉恩保羅的花瓣與台灣黃景楨的蜻蜓風箏。

產發處表示，除了觀賞風箏放飛外，活動中也安排環保劇、親子互動劇和樂團演奏以及多項好康活動，防疫人員憑證或一般民眾持5張廢光碟或5顆廢電池，可兌換2020年新竹市國際風箏節紀念風箏，每天限量700份；另外還有寶特瓶創作的環保風車地景與風車DIY，邀請爸爸媽媽帶著大小朋友，一同度過歡樂假日。

活動將於8月29日下午3點到8點、8月30日下午3點到6點舉行，活動期間每天下午2點起，在新竹客運總站與活動會場設有免費接駁車。另外，新竹市政府也提醒民眾前來參加活動應佩戴口罩，並保持適當社交距離，詳細活動資訊，請至活動網站查詢：http://www.hc-kite.com/。

(中時 )