嶺東科大規畫的南投仁愛鄉旅遊行程，其中包括採果等，讓都會人體驗部落生活。（嶺東科大提供／林欣儀台中傳真）

秘境旅遊越來越熱門，為有效行銷南投仁愛鄉部落特色，同時回應近來報復性出遊熱潮，嶺東科技大學師生團隊善用深耕仁愛鄉親愛村部落的成效，攜手林務局南投林管處，規畫一套部落體驗遊程，盼行銷奧萬大森林遊樂區的山中秘境，同時善盡大學社會責任。

此遊程是嶺東科大師生利用暑假實地走訪部落，並運用所學整合在地居民生活智慧、進一步規畫出的遊程，其中包括帶領民眾體驗部落渡河溯溪、秘境探幽、採瓜果、比射箭、嚐美食、賞星空銀河，還可欣賞獨特的部落織女文化，深刻感受原鄉之美。

嶺東科大指出，學校去年以USR計畫成果「奧萬山」楓紅雞品牌設計，彰顯原住民部落保護萬大流域山林的理念，並傳遞出部落居民追求土地正義、永續發展下，飼養台灣保種土雞的作為，奪下新一代設計大賽社會設計類「年度最佳設計獎」。

從「奧萬山」楓紅雞品牌設計的理念向下延伸，校方強調，進一步結合設計、觀光與行銷專業，偕同南投林管處設計仁愛鄉松林、萬豐及武界等部落遊程，希望提供都市居民認識部落文化的機會。

計畫主持人、嶺東科大教務長王兆華指出，學校近幾年積極推動大學社會責任實踐，引導學生重視社會關懷議題，這次以強化產學鏈結與產品的商品化經營，協助部落創生，盼將原鄉文化、特色及農產帶到都會中。

(中時 )