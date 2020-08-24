歐洲冠軍盃足球賽今天誕生了最後王者！拜仁慕尼黑1比0擊敗巴黎聖日耳曼，以11連勝的完美紀錄封王，成為歐冠史上強悍的勁旅。

歐冠歷史上從來沒有一支球隊單季全勝奪冠，無論是曾13度奪得歐冠的皇家馬德里，或是7冠在手AC米蘭，都沒能做到過。拜仁本賽季在歐冠強勢拿下11連勝，踢進43球，僅被對手攻進8球，6次完封對手，而且還值得注意的是，由於新冠肺炎疫情的原因，本賽季進入8強賽之後採用的單循環淘汰賽，相比以往正常的歐冠賽季，拜仁少踢2場比賽，但這仍然是一個偉大的成就。

此外，拜仁1比0完封巴黎聖日耳曼，終結了對手連續34場歐冠都有進球的記錄，上一次在歐冠中完封巴黎聖日耳曼的球隊得追溯到2016年的曼城了。

至於弗里克接掌兵符後，拜仁36場比賽勇奪33勝、2和、1敗的佳績，勝率高達92%，最近30場比賽更是獲得29勝、1和的不敗之身紀錄，進入復賽之後拜仁取得全勝。拜仁恐怕早已忘記輸球的滋味，球隊上一次輸球是2019年12月7日，當時球隊以1比2不敵弱旅門興格拉德巴赫。

拜仁本賽季的歐冠之旅展現出無敵實力，先在預賽客場7比2擊潰上賽季亞軍熱刺，16強賽淘汰切爾西，8強賽8比2血洗巴薩，4強賽3比0戰勝里昂，決賽1比0剔退巴黎。整個賽季中，拜仁積分領先第二名的多特蒙德多達13分，並且在德國盃4比2戰勝勒沃庫森奪冠。

拜仁獲得隊史第6座歐冠冠軍獎杯，進而囊括了本賽季歐冠、德甲、德國盃，相隔7年再次成就「三冠王」頭銜。

拜仁曾在1974-76年獲得歐冠三連霸，進入21世紀，拜仁在2001年和2013年兩度奪魁，這5次決賽，拜仁分別擊敗馬競（重賽取勝）、利茲聯、聖埃蒂安、巴倫西亞以及多特蒙德。目前歐冠排行榜中，拜仁以6冠追平利物浦，僅次於皇馬（13冠）和AC米蘭（7冠）。

(中時 )