巴黎聖日耳曼在歐冠決賽兵敗，球星內馬悲傷落淚。（路透）

拜仁慕尼黑科曼(左)在歐冠決賽頭槌破門，攻入全場唯一進球。（美聯社）

歐冠足決賽24日結果出爐，德甲拜仁慕尼黑以1-0打敗法甲巴黎聖日耳曼，摘下隊史第6冠。曾效力聖日耳曼的科曼(Kingsley Coman)在第59分鐘藉著後衛基米許(Joshua Kimmich)傳中，一舉頭槌破門，貢獻拜仁全場唯一的進球。聖日耳曼球星內馬(Neymar)輸球後難掩失望，落下英雄淚。

聖日耳曼兩大王牌內馬、姆巴佩(Kylian Mbappe)此役施展不開，姆巴佩下半場在禁區被對手基米許絆倒，但沒要到罰球。加上拜仁門神諾伊爾(Manuel Neuer)極為英勇，讓聖日耳曼攻不進去。拜仁原本就堅不可摧，自小組賽開始每戰必勝，梅西(Lionel Messi)領軍的巴塞隆納在8強戰被他們以8-2狠狠羞辱。

巴黎聖日耳曼雖然稱雄於法甲，但只是首次闖進歐冠決賽，並且是25年來首闖4強。內馬2015年效力巴薩時已和梅西一起摘過冠軍(決賽擊敗義甲尤文圖斯)。他此戰提著一個大音箱入場，準備要在贏球時慶祝，賽後卻坐在板凳掩面痛哭。遭到拜仁球迷嘲笑：「輸球之後提著大音箱離場，看起來一定有夠蠢。」

拜仁後衛阿拉巴(David Alaba)過去給悲傷的內馬一個擁抱，成為此戰的經典鏡頭，獲得球迷稱讚。《Goal News》感嘆：「聖日耳曼砸下4億歐元弄來內馬和姆巴佩，卻白白放走了科曼。」最後他們就是輸給科曼的這一記頭槌，內馬則是連續14次射門未進。

(中時新聞網)