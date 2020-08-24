員警向附近店家借用畚箕及拖把，眾人合力將大黑狗從車底移出來，成功解救受困的流浪狗。（民眾提供／盧金足台中傳真）

一隻流浪狗在大雨中卡進計程車底，幸好司機及時發現，展開求援行動，路人發現後合力撐傘加入救狗，還用千斤頂仍無法抬起汽車的重量，路過的員警向附近店家借用畚箕及拖把，眾人合力將大黑狗從車底移出來，成功解救受困的流浪狗，眾人稱讚這隻受傷勇敢的黑狗，過程中咬牙努力地移動出來，雖然眼神泛著恐懼，但是求生意志強烈，大家齊心幫忙牠脫困。

最近常會下起雷陣雨，一輛UBER計程車卻停置路中央，且有許多人撐傘圍觀，警方立即上前察看，原來有一隻大型黑色流浪犬被卡在車底，全身顫抖地哀嚎求救，人不知如何是好，員警急中生智，向附近店家借用畚箕及拖把，眾人合力將大黑狗從車底移出來，成功解救受困的流浪狗。

台中市府警察局第四分局春社派出所巡佐陳旭國、警員謝昊哲日前晚上十點巡邏至南屯區嶺東路與文山六街路段，當時下著傾盆大雨，人們都急忙躲雨。

一名UBER司機當時正在找臨停處所，讓乘客下車，因此行車速度相當緩慢，卻突然有一隻黑狗往其方向衝來，他緊急煞車之下，黑狗就鑽進車底，黑狗瑟縮在車底，淒厲的哀號聲不斷。

流浪狗的哀嚎聲中雨中更令人揪心，一名熱心的路人拿出千斤頂，仍無法抬起汽車的重量，眾人束手無策之際，員警評估，流浪狗卡在車底恐有傷勢，如果用力去拉移，恐怕會弄傷牠，由於機用千斤頂已經頂出一個高度，不如試著讓牠自己出來比較安全。

員警向附近商家借用畚箕及拖把，一人用畚箕推動黑狗，另一人拿拖把給黑狗咬住，齊力把狗狗推了出來。

後續警方通報1999市民專線協請市政府特約之獸醫到場，所幸黑狗僅受到輕傷，並無大礙，最後由獸醫將黑狗帶回醫治並做妥適安置，撿回一命。

台中市警察局第六分局春社派出所所長江松泳呼籲，道路狀況變化莫測，行車時若發現小動物或是掉落物在道路上，千萬不要急打方向燈或緊急剎車，如此可能導致車輛失控造成嚴重後果，可採「點煞」(或伸手平伸)讓後車知道前方有狀況，並更小心減慢行駛，才能有效避免意外發生。

(中時 )