台南市長黃偉哲昨天出席頒獎活動時，因脫下口罩與民眾合影，被市府開出全台首張罰單裁罰3000元。國民黨台南市議員蔡育輝24日批「炒新聞」，並認為，黃因公務行程沒戴口罩被罰，罰款還是市府繳納，「意義不大」，只會徒增恐慌而已。

蔡育輝表示，當天出席活動的教育局長鄭新輝等官員及多位議員，也都沒有戴口罩，他將向衛生局提出檢舉，比照市長一樣開罰3000元，雖然有多人是同黨議員，但也應該被罰。

蔡育輝還指出，目前台灣並沒有社區感染，也沒有疫情，在公共場所沒有戴口罩，只要勸導並鼓勵大家勤洗手即可，實在沒有必要動輒開罰，如此老百姓會受不了，人民也會感到困擾；更何況市長是在執行公務被開罰，罰單也由市府埋單，意義不大，這樣做只是「炒新聞」，也會引起其他縣市效法，只要沒戴口罩就要開罰，將造成全台恐慌，對市長並沒有加分。

衛生局則回應說，針對議員將提出檢舉，該局只要接獲檢舉，就會請被檢舉人陳述意見，並依證據認定，如果確實有違規情事，將依法開罰。

(中時 )