張秀卿將推出台語新專輯《阿喜》，日前為新歌〈思念的日子〉拍攝MV，而近來體重飆升，為了修飾顯瘦，導演下令張秀卿只能站在師弟鄔兆邦的背後演出，讓張秀卿忍不住抗議「我是背後靈嗎」！提到與鄔兆邦對唱新歌，張秀卿表示百感交集，思念有著許多涵義，包括親情、友情與愛情；而在錄音室演唱時，思緒起伏更讓張秀卿數度淚崩的中斷，師弟鄔兆邦則貼心的準備溫水，送上無言的安慰，張秀卿透露在錄音室演唱新歌，忽然熟悉的味道撲鼻，但瞬間即消失，而那味道正是她媽媽生前最愛的身體乳，張秀卿當下思念的心情潰堤，「因為已半年沒夢到母親，我知道她特地來陪我工作，讓我安心」！

提到新歌，張秀卿表示人生經歷許多事情，常聽到年輕人為情所苦，「我總會分享，不要為愛如此折磨自己，愛一個人不一定要轟轟烈烈，重在過程而不一定是結果，世事不盡然都是美好的，心中留著一份思念也是一種溫馨」；她認為思念不一定是感情，也可以是親情與友情等等；演唱新歌時讓她想到逝世三年的母親，獨自在錄音室情緒崩潰，貼心的鄔兆邦在錄音室外靜靜陪著，適時送上一杯溫水，讓張秀卿止泣微笑，張秀卿說：「演唱新歌，心中百感交集，在錄音中忽然熟悉的味道撲鼻，但瞬間即消失，驚訝那正是母親生前最愛塗抹的身體乳，這半年來母親都不曾出現夢中，讓我很掛心，再加上疼愛的姪女也於日前過世，也許是太想念而產生的幻覺吧。」

其實張秀卿經常想到母親，她都會手握著家族守護神王爺公的平安符喃喃自語，這是母親生前最信奉的神明，感覺握著平安符就如同與母親聊天，因此經常與平安符對話，某天一如往常的坐在母親生前最愛的客廳沙發，對著平安符聊天，十分投入，沒注意到老公進門，直到老公洗完澡，好奇問「在跟誰講手機」，她回在跟王爺公與媽媽說話，老公直喊「妳別嚇我啦」。

由於近來體重飆升，拍攝MV時她被導演下令只能站在鄔兆邦背後，讓張秀卿備受打擊，發狠誓要減17公斤，重返55公斤的標準體重，因此她近期除了與老公爬山，每天還會騎一小時以上的單車，目前已減3公斤；此外為了做人，她近日計畫要學空中瑜珈，既可雕塑身形又能幫助子宮拉提助孕！

張秀卿與師弟鄔兆邦合唱新歌〈思念的日子〉。（豪記唱片提供）

(中時 )