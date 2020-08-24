根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調研顯示，由於年底為歐美消費旺季，加上中國十一長假及雙11促銷活動，帶動目前下游客戶端拉貨動能旺盛，使晶圓代工產能與需求連帶穩定提升，預估第三季全球晶圓代工業者營收將成長14%，台積電(2330)第三季量產5奈米帶動營收表現強勁。

晶圓代工龍頭台積電第三季營收年成長預估21%，營收主力為7奈米製程，受惠於5G建設持續部署、高效能運算和遠距辦公教學的CPU、GPU等強勁需求，產能維持滿載；由於5奈米製程在2020年第三季開始計入營收，在全年度台積電5奈米營收占比以8%為目標的情況下，預計第三季5奈米營收占比將達16%。

聯電(2303)大尺寸面板DDI、PMIC需求上升，推估8吋晶圓產能吃緊狀況可能持續到2021年，目前透過調漲部分代工價格的策略，將有助於推升其第三季整體營收，年成長可望達23%。拓墣指聯電為晶圓代工四哥。

世界(5347)因新加坡廠加入營運，帶動晶圓出貨增加，加上大尺寸DDI、PMIC需求大幅成長，在8吋產能滿載之下，預估第三季營收年成長可達21%。拓墣指世界先進排名全球晶圓代工第八名。

排名全球晶圓代工第七名的台廠力積電(PSMC)晶圓代工業務持續擴展，DDI、TDDI、CIS、PMIC、功率離散元件(MOSFET、IGBT)等代工需求增加，透過調升代工價格與提高產能利用率，拓墣預估第三季營收年成長以26%為前十名之最。

另外，排名晶圓代工第二名的韓國三星(Samsung)今年雖然受到旗艦手機S20系列銷售下滑影響，使其調整自家AP的晶圓代工業務量；然客戶為防止晶片斷料的庫存儲備心態，帶動其他晶圓代工業務成長，推估第三季營收年成長約4%。

排名第三的格羅方得(GlobalFoundries)在2019年分別出售8吋、12吋晶圓廠，且受車用晶片需求衰退影響，其第三季營收表現不如預期，年減3%。

排名第五之中國大陸中芯國際(SMIC)九成以上收入來自14奈米、28奈米以上的成熟製程產品，由於2019年的基期較低，預估2020年第三季營收年增率將達16%，然仍須持續關注華為寬限期之2020年9月15日後，其14奈米的接單情況。

(時報資訊)