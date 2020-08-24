台股今在美股上周五收紅激勵，加上護國神山台積電(2330)力撐穩盤，指數早盤雖一度翻黑，但隨即拉高，甚至站上12700點關卡、收復5日線，並持續朝向月線靠攏，指數最高上漲逾90點，惟尾盤漲幅收斂，終場收漲39.29點、報在12647.23點、成交量為2038.74億元，短線須留意台股是否可以站回月線，若無法站回月線，大盤恐轉入月線至季線的區間震盪。

權值股今以護國神山台積電最受關注，美系外資上調目標價，上看「5」字頭，今開高震盪，終場收漲0.82%，站回月線，股王大立光(3008)早盤後股價翻紅，午盤漲幅拉大，終場收漲1.69%、收在3605元，鴻海(2317)則整場多弱勢震盪於盤下，下跌約0.7%，聯發科(2454)持續深陷華為風暴中，開低走低，終場收跌逾3%，報在585元，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)早盤衝高後，盤中漲幅收斂，雙雙收漲約0.6%，聯電(2303)則因最近一次買回10.5萬張庫藏股，將轉讓予員工，預計9月開放主管認購庫藏股，每股認購價約16元，今股價收漲逾3.5%。

電子股今為盤面資金主流，落後補漲、下半年營運具題材族群搶鏡，新冠肺炎疫帶動NB、chromebook以及平板等需求暢旺，MOSFET(金氧半場效電晶體)需求暢旺，動能預計將一路延伸到至少年底，富鼎(8261)攻上漲停，尼克森(3317)一度大漲6%，大中(6435)、杰力(5299)等漲幅也都在3%~4%之間強勢震盪；網通股智邦(2345)突破盤整區間，帶量大漲逾7%，智易(3596)收盤也大漲逾5%。

分析師表示，目前市場持續關注美中貿易談判進度，以及紓困方案，加上美國大選相關議題等，都是投資人關心的焦點，台股中長線在上周四的長黑K影響下，月線微幅下彎，多方架構轉弱，短線上指數較可能在長黑K的上半部區間振盪整理，台股將持續受國際市場消息波動影響，投資人在挑選投資標的時應留意，另外，以往美股大選前一向是震盪格局，今年又加入美國對大陸科技業的制裁，國內電子業難免受到波及，因此加權指數若無法站回月線，大盤就轉入月線至季線的區間來回，建議持續避開法人減碼、高檔轉弱、線型偏空股，短打聚焦中大型藍籌電子與業績回溫傳產股等。

(時報資訊)