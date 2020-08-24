1名黃姓民眾在北市議員羅智強主持的節目中爆料，今年1月31日帶著10歲兒子和太太從西安飛回桃園，卻遭到移民署官員大聲喝斥，「不是說過大陸人不能來嗎，為什麼還要來？」最後遭只好由太太再自費買機票陪兒子回大陸。移民署表示，該案是因黃男的大陸籍子女不符合入境資格，雖經署內人員說明但未獲諒解，絕無斥責情事。

大陸在今年一月份爆發新冠肺炎疫情後台灣自1月27日起限制小明返台，但各單位間橫向聯繫十分混亂。黃先生表示，當時他帶著太太和兒子回西安辦良民證等證件，同事提醒他境管規則已經修改，他接連好幾天打電話給陸委會和海基會，這2個單位每次都很篤定的回覆他，「可以和妻兒一同返台。

1月31日傍晚6點的返台當天，他白天還跟陸委會、海基會確認過返台沒問題，到了西安咸陽機場的華航櫃檯，也順利拿到登機證。不料當班機降落桃園機場後要入境時，一名移民署官員看了他10歲兒子的探親證件後大聲喝斥，「不是說過大陸人不能進來嗎，為什麼還要來？」連太太養也殃。最後一家人在桃機待了一晚，隔天又自費買了機票，讓太太陪兒子回西安。

民民署今天強調，今年1月新冠肺炎疫情初期國人與大陸籍子女返臺，入境時遭移民官斥責一事，移民署提出明確回應，指疫情發生時完全依中央疫情指揮中心指示，啟動邊境管制措施，本案中的國人因隨行大陸籍子女不符合入境資格，雖經署內人員說明但未獲諒解，絕無斥責情事。

移民署並說明，當時疫情非常險峻，各項邊境管制都是為確保境內國人安全，對於外來人口來臺限制，也是防止疫情跨境傳染之必要措施，世界各國皆然，事實也證明疫情至今邊境管制的成效，在期間造成不便，也請民眾能諒解。

(中時新聞網)