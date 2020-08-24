由宇峻奧汀開發、遊戲新幹線代理之三國歷史線上遊戲《三國群英傳Online》，今（24）日正式推出全新版本「天獄交鋒」，開放新戰場天劍再臨、武魂覺醒，同時也針對跨服國戰加入更多便利性功能，號召玩家重返熱血戰場。為慶祝新改版及迎接七夕情人節到來，官方也帶來一系列精彩慶祝活動與玩家同樂！

全新戰場「天劍再臨」熱血沸騰！

劉邦與項羽之爭在通天塔與煉獄交接之地的衝突未曾停歇，爭奪天下已是過去式，而是為證明自身理念！本次全新登場的天劍再臨戰場，玩家可選擇任何一方，共同作戰，唯有實力堅強的隊伍才有資格進入最激烈的戰場深處。

「天劍再臨」戰場畫面。(圖/宇峻奧汀提供)

「天劍再臨」激烈戰況。(圖/宇峻奧汀提供)

新增五位名將武魂覺醒

本次改版新增五位名將覺醒武魂技，包括劉備、孫權、關羽、諸葛亮、周瑜，將在激烈國戰中，成為玩家的一大助力。同步開放張飛的益德套裝，裝備後即可施放武魂技「萬夫莫敵」，造成敵人致命傷害。

劉備覺醒武魂技「真仁德無量」。(圖/宇峻奧汀提供)

關羽覺醒武魂技「真青龍偃月」。(圖/宇峻奧汀提供)

張飛－益德套裝。(圖/宇峻奧汀提供)

優化調整多項功能 帶給玩家遊戲新體驗

為提供玩家更好的遊戲體驗，官方也針對玩家喜愛的多項系統進行優化調整，包括跨服國戰、介面改善、自動功能、加持20拆解。

1、能力介面改善：方便配點、查看人物能力。

2、跨服國戰支援道具：新增瞬移捲軸、復活捲軸等道具。

3、活動傳送介面更新：確認地點與使用更為便利。

4、開放16~20裝備拆解：加持20可拆解祝福女媧玉、祝福伏羲石。

5、十獸塔四至六層副本流程調整：玩家擁有更多充裕時間進行挑戰。

能力介面改善。(圖/宇峻奧汀提供)

活動傳送改善能力介面改善。(圖/宇峻奧汀提供)

七夕及改版活動同步上線

為慶祝新改版及七夕情人節，官方同步開放「迎戰衝等祭」、「備戰鍛利器」、「戰場支援官」、「鬼斧神工匠」、「七夕花之語」、「機甲奇衣巧手匠」等慶祝活動，只有完成指定條件，即可獲得寶玉、戰技、八門遁甲、名將珠等強化材料與節日扮裝，與玩家一起開心過節！

機甲奇衣巧手匠打造的扮裝。(圖/宇峻奧汀提供)

(科技)