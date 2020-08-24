蔡英文總統昨天跟AIT處長酈英傑一起去金門紀念八二三砲戰，前國民黨副秘書長蔡正元今天表示，因爲要打仗了，蔡英文才想起八二三砲戰。民進黨和共產黨打仗，沒有國民黨的事，也跟國民黨無關，國民黨要把這份榮耀禮讓給民進黨，讓民進黨當戰爭英雄，千萬不要跟民進黨搶功。

蔡正元表示，當年還沒有飛彈，台灣的火砲和飛機也比大陸好，蔣介石認為大陸若攻台，金門可以發揮攔擊作用，後來證明以大陸當時的武力，若不先攻下金門，就很難攻下澎湖和台灣，也證明蔣介石堅守金門是對的。

蔡正元指出，當時蔣介石的空軍居於優勢，毛澤東的陸軍無法登陸金門，八二三砲戰才結束海空戰，毛澤東打輸了還自找檯階下，說留著金門、馬祖，就是不讓蔣介石宣布獨立，這根本是打輸在亂扯，蔣介石雖然毛病很多，但比起毛澤東的中國民族意識

，蔣介石有過之而無不及。

蔡正元說，因為要打仗了，酈英傑才去金門，酈英傑特別誇耀美國幫忙守金門，但沒提美國逼蔣介石棄守金門，民進黨人說八二三，是國民黨和共產黨打仗，跟民進黨無關，現在要再打仗了，因為武器改變了，台海相對優勢也改變了，金門不會再是戰場，戰場一定是台灣島。

蔡正元認為，這是民進黨和共產黨打仗，沒有國民黨的事，也跟國民黨無關，國民黨要把這份榮耀，禮讓給民進黨，讓民進黨當戰爭英雄，千萬不要跟民進黨搶功，但仗打完以後，國民黨也要比照蔡英文，去幫民進黨人追思紀念，因為到那個時候，民進黨已不在人間了，美國人也早撤僑撤光了。

(中時 )