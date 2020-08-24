為方便雇主申請移工居家檢疫場所查核，臺北市勞動力重建運用處表示，「移工入境居家檢疫線上申辦作業」平臺已經上線，雇主及仲介除了書面申請外，現在還可以用線上申請方式辦理，快速又方便。

可申請移工居家檢疫場所查核的產類別包括：製造業、營造業、屠宰業、海洋漁撈業、乳牛飼育業及外展農務等事業單位所引進之移工（社福類移工不適用），歡迎雇主多加利用。

臺北市勞動局局長陳信瑜提醒，移工居家檢疫地點不得為非防疫旅管之一般旅宿業，雇主或受委任之私立就業服務機構於申請時，務必以防疫旅館作為移工居家檢疫地點來提出申請。

一般旅宿如接獲居家檢疫者或隔離者提出入住需求，應聲明「不接受居家檢疫者或隔離者入住」，並主動通報本府市民熱線1999或觀光傳播局。同意居家檢疫或隔離者入住之一般旅宿，應依前項規定主動通報本府觀光傳播局，並按照該局輔導成為防疫旅宿、落實居家檢疫相關措施，方可安排居家檢疫或隔離者入住。

違者將依傳染病防治法第70條，處3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰，並限期改善，屆期未改善者，按次處罰之，並且將會公告旅宿名稱及地址。

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