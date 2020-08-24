新冠肺炎疫情重擊全球旅遊產業，多家旅行社及航空公司宣布裁員。專門辦理青年旅遊的STA Travel也成受害者，於21日宣布停止服務，該旅行社的母公司也已宣布破產。

STA Travel成立於1971年，在英國擁有逾50間分店，在全球共計超過200家門市，專門為學生族群規劃旅遊行程，尤以gap year和志工活動為主。

STA Travel在官網表示目前已暫停交易，並指出已有預定行程的顧客將會在未來幾天收到後續消息，該企業宣布破產後，英國失業人數恐再增加500人。STA Travel位於瑞士的母公司對此指出，新冠肺炎疫情已導致旅遊產業進入停頓。

英國旅行社協會（Association of British Travel Agents，簡稱Abta）對此表示，「這項消息將對旅遊業造成新一波衝擊，並且讓產業面對的壓力顯得更加真實」，Abta向消費者保證，STA Travel已經售出的機票和旅遊行程將受到英國航空旅客組織許可證（ATOL）制度保護。

受新冠肺炎疫情衝擊，英國旅遊業總計有39,000人失去工作或面臨失業危機，Abta對此表示，此人數代表英國旅遊產業18%的員工人數，並警告未來還可能有數以千計的旅遊業或航空業從業人員失去工作。

Abta更透露，因擔憂各國政府隨時可能更改入境規定，旅客對於出國旅遊仍有所卻步，訂房數成長依舊呈現遲滯狀態，Abta已經向英國財政大臣薩納克 （Rishi Sunak）去函，希望政府能推出完整的措施拯救命在旦夕的旅遊業，然而即便政府對旅遊業提出更多拯救措施，大多數業者仍認為在2022年前無法看到業績恢復至疫前水準。

(工商 )