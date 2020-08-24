整合指紋感測的生物識別支付卡讓非接觸式付款更加便利、安全且衛生。非接觸式卡片在整個支付交易過程中都在持卡人手上，即使是大額支付作業，持卡人都不需輸入PIN碼或簽名，即可授權付款。英飛凌科技（Infineon）與瑞典Fingerprint Cards公司攜手合作，推動此新興解決方案的大規模部署。

兩大廠商各自在非接觸式支付安全晶片及指紋感測器，包括相關軟體領域領先全球，攜手致力為卡片製造商提供生物識別半導體解決方案，推動更符合成本效益及擴充性的整合作業。指紋資訊儲存於支付卡的嵌入式安全元件中，不與任何第三方分享，從而保護使用者的憑證。

英飛凌支付及交通票務產品線主管Bjoern Scharfen表示，無須移交卡片的非接觸式授權支付可大幅改善使用者體驗、資料安全性及衛生疑慮。我們選擇與Fingerprints合作，看重其在生物識別晶片與技術領域有目共睹的優異表現，期望能夠聯手從利基市場邁向大眾市場，推動生物識識別支付卡的產業化。結合Fingerprints的先進生物識別技術及本公司擅長的晶片安全性、能源效率及非接觸式效能，將共同開發能夠易於整合的系統解決方案，為客戶奠定進軍此新興成長市場的基礎。

Fingerprints支付與存取業務資深副總裁Michel Roig表示，協作在支付生態系統中至關重要，而英飛凌更是其中的領導廠商。我們將共同打造絕佳的解決方案，讓卡片製造商輕鬆將生物識別技術整合進未來世代的非接觸式支付卡，並將這類卡片推廣至全球消費者的手中，帶來安心的支付體驗。

Fingerprints的感測器模組基於英飛凌40奈米高性能節能型安全晶片，採用32位元Arm SecurCore SC300，可完全滿足生物識別支付卡的需求，它們能實現在安全儲存專用數據的安全晶片內對指紋圖進行安全匹配、儘管需要增大功率仍具有出色的非接觸式性能、方便可靠地在卡片中註冊敏感的生物特徵數據。

在全球的晶片支付卡中，幾乎每兩張就有一張搭載英飛凌的安全晶片。此外，英飛凌還為2020年的大型生物識別支付卡專案及前導測試供應晶片解決方案。

(工商 )