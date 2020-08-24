友達24日宣布榮獲三項2020顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Award 2020），包括獲得卓越技術獎的「全球首款最高解析度9.4吋柔性主動式Micro LED顯示器」，以及獲得傑出產品獎的「85吋 8K無邊框超高屏占比電視面板」與「大尺寸任意切割圓形顯示器」。友達憑藉深厚研發實力以及應用場域廣泛的創新產品，獲得評審肯定。該獎項由經濟部工業局指導、台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）主辦，工業局智慧顯示產業推動計畫辦公室（CIPO）執行，藉此表揚於顯示技術領域有卓越表現之廠商。 本次卓越技術獎獲獎的全球首款最高解析度9.4吋柔性主動式Micro LED顯示器，由友達與錼創科技共同開發，透過高速巨量移轉技術，將多達五百五十多萬顆小於30um的Micro LED成功轉移至LTPS柔性背板上，達到同級尺寸全球最高228 PPI之超高畫素密度，呈現高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩。亦採用LTPS背板驅動技術，耐撓曲、易彎曲的特性，大幅提升產品設計自由度，可運用於穿戴、消費等場景，特別適合應用於車用儀表板與中控台，為智慧車載應用賦予新可能性。 友達憑藉85吋8K無邊框超高屏占比電視面板獲得傑出產品獎，展現領先技術創新實力，透過全新設計將螢幕邊框縮小，黑色矩陣縮小到最小範圍，以趨近百分之百的全球最高屏占比，讓電視與牆面融為一體，打造彷彿邊框消失的無邊際螢幕，完美融入溫馨家居，展現無與倫比的沉浸式視野。此外，亦具備8K（7680 x 4320）超高解析度與120Hz高刷新率，結合QD量子點廣色域及HDR超高動態範圍技術，呈現流暢細膩無殘影的高畫質動態影像，在後疫情時代宅經濟發酵之際，充分滿足頂級家電市場需求。 另一項獲得傑出產品獎的大尺寸任意切割圓形顯示器，更突顯友達於大尺寸圓形顯示器製造的領導地位，為全球最大直徑達23.6吋圓形液晶顯示器。友達以大尺寸異型切割技術突破顯示器既有之方正框架，可依客戶需求提供圓形及長條型等客製化比例與尺寸。另外，也同時具備商業/工規品質、廣視角、高亮度、高耐候特性，格外適用於戶外環境，例如雙面廣告招牌、公共資訊看板、裝置藝術、遊戲機台等多元應用，提升互動性與吸睛程度，為觀看者帶來嶄新視覺體驗，未來可望廣泛部署於智慧零售、交通、娛樂等應用市場，豐富智慧場域生態系。

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