隨著年齡增長，膝關節逐漸老化，許多民眾好奇，膝關節能否靠運動回春？醫師表示，膝關節保養過猶不及都不好，適度運動的確可以延長膝關節的使用時間。

長庚骨科醫師高逢駿在健康網站《健談》指出，運動過度容易加速膝蓋磨損，運動不足又容易使關節僵硬，下列5個動作，可簡單達到膝關節保健，其中4個抬腳運動，每次只要10秒鐘。

1. 游泳

游泳的浮力可以緩減解膝蓋壓力、強化肌肉力量，讓關節更有力。

2. 坐姿抬腿

坐在椅子上，膝蓋自然呈現90度彎曲，將單腳舉起伸直，維持緊繃狀態約10秒後放鬆，重覆10-15次後換腳做。

3. 平躺抬腿

雙腳伸直平躺於地，單腳伸直慢慢舉起約30cm高，暫停5秒再緩慢放下。單腳抬舉10-15下後換腳進行。若想加重訓練、強健肌力，可在腳踝上加掛重物，最多以體重的25%為限。

4. 俯臥抬腿

平趴於地，單腳膝蓋彎曲舉起，停留5秒再緩慢放下，重覆10-15次後換腳施作。

5. 側躺抬腿

側躺單腳朝上，自大腿抬起約30cm高，暫停5秒再緩慢放下；可重覆10-15次，再換腳訓練。

高逢駿提醒，運動時若感到不適應立即停止，並向專業人員諮詢。

(中時新聞網)