63歲李姓阿嬤長期有心血管疾病卻未作心導管檢查，去年10月突然在家昏迷送醫，到院前已無呼吸心跳，經急救救回一命，轉到台南市立安南醫院施行主動脈瓣膜及冠狀動脈繞道手術，術後恢復良好，李女回醫院感謝醫師「沒有你，我無法站在這裡」。

李姓阿嬤去年10月在家時，突感胸悶難受，一陣嘔吐後昏迷，送醫時竟已無呼吸心跳，幸好過程中急救得當，阿嬤被救起，醫師發現她的心血管已阻塞，卻未作過心導管檢查。

李姓阿嬤雖早有心血管疾病，卻從未出現如此嚴重症狀，經過檢查，醫師發現她的心臟收縮力只剩30％，研判必須動心臟手術，立刻轉到安南醫院開刀。

安南醫院心血管外科醫師陳偉華以「主動脈瓣膜及冠狀動脈繞道」對李女動手術，只花了7個小時就完成，李女康復已8個月，心臟收縮力回復到60％，身體恢復正常，李女24日到院感謝，直呼「沒有陳醫師，我不會站在這裡」。

安南醫院的「主動脈瓣膜及冠狀動脈繞道」手術已有500個案例，是台南市近年來累積相關手術案例最快的醫院。陳偉華表示，很多長期服藥的心血管患者，輕忽身體出現「症狀」，未做心導管檢查，不知血管阻塞，等到要動手術才覺得嚴重。

陳偉華表示，「主動脈瓣膜及冠狀動脈繞道」手術已有數十年歷史，現在手術風險僅1％至2％，患者不需因過度擔心手術風險，錯過治療的良好時機。

(中時 )