科技部今天公布竹科、中科及南科等三大科學園區上半年營運狀況，營業額1兆3681.05億元、出口額1兆440.31億元、就業人數28萬5027人，分別較去年同期成長12.24％、10.08％、2.8％，且均創下歷史新高紀錄。

科技部長吳政忠表示，今年初開始有新冠肺炎疫情，外界很關心科學園區是否受影響，經過半年，證實科學園區的表現還是非常好。展望下半年，雖受中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響，全球整體貿易成長力道減緩，但5G運用、人工智慧、物聯網、車用電子、高速運算及生物辨識等新興商機陸續擴散，預估2020年園區表現仍將較2019年成長。

根據統計，科學園區今年上半年營業額達1兆3681.05億元，其中竹科5660.94億元、成長10.26％；中科4330.57億元、成長17.02％；南科3689.53億元、成長9.99％。

在科學園區六大產業中，過去半年有3個產業成長，積體電路產業營業額是9854.29億元、電腦及周邊產業639.44億元、生物技術產業164.53億元，分別較去年同期成長18.65％、79.01％、18.40％。

不過有3個產業面臨衰退，光電產業上半年營業額是2165.02億元、通訊產業292.88億元、精密機械產業497.10億元，分別較去年同期下跌10.93％、1.06％17.15％。

今年三大科學園區整體出口額達1兆440.31億元、成長10.08％，主因為5G通訊、高效能運算等新興科技應用持續擴展，致晶圓代工、記憶體、封測、晶片通路、印刷電路板、被動元件等產品需求熱絡所致。

科技部分析，三大科學園區受惠於5G、人工智慧及高速運算半導體產品需求持續暢旺，加上新冠肺炎疫情增加在家工作及遠距教學需求，帶動上半年營業額創新高。

台積電是我國半導體產業的支柱，科技部表示，台積電在南科投資5奈米廠5500億元、3奈米廠7000億元，分別增加4000個、4000個員工，預計在2020年、2022下半年開始量產。

(中時 )