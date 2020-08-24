兩組人馬今（24）日凌晨3時許，於淡水區淡水老街KTV歡唱完，雙方互看不順眼，其中一人吳男拿出鞭炮水鴛鴦轟炸對方，引發衝突，附近警員獲報先到場卻遭鬥毆人馬揮擊鋁棒打中左眼，支援警力陸續到現場後，將雙方共5人制伏帶回，訊後依妨害秩序罪將其移送法辦。

據查證，雙方凌晨3時許都從KTV內消費完出來，在店外疑似互看對方不順眼，雙方出言互嗆，30歲吳男一方3人先從車內拿出鋁棒出來， 44歲陳男與友人共2人這時看到警方到場，便直接拿手機出錄影蒐證，引發吳姓男子不滿，吳男竟點燃鞭炮水鴛鴦往人群丟。

雙方瞬間爆發激烈衝突開始大打出手，吳男不斷用鋁棒揮擊對方，過程中楊姓員警遭鋁棒擊中額頭、左眼角等部位，幸好這時支援警力及時趕到，將鬥毆的雙方支開制伏在地帶回分局偵訊。

警方表示，楊姓警員遭球棒誤傷額頭、左眼角，冰敷後已無大礙，鬥毆雙方共5人幾乎都有前科，現場共查扣鋁製球棒1支，訊後將5人依妨害秩序罪送辦，持鋁棒誤傷警察的吳男則再加一條妨害公務罪。

(中時 )