白襪隊第4棒、古巴重炮手J.阿布瑞尤今（24）日在對小熊隊之戰2局上，逮中達比修有的1顆變化球，一棒撈上左外野看台最上面一排座位，這是他2場比賽連續4打數擊出全壘打，最近3場比賽6轟，這兩項都平大聯盟紀錄，火力超狂！

不過比賽結束時小熊以2比1逆轉戰局，中止白襪這一波7連勝，阿布瑞尤遺憾的表示，「我可以做得更好、做得更多，這就是為什麼我這麼努力的原因。雖然寫下紀錄的感覺很好，但我寧願今天贏球。」在與小熊的系列賽開打前，阿布瑞尤以5轟並列第20位，目前則以11轟在美國聯盟領先群雄。

白襪隊的全壘打火力真的很驚人！過去9場比賽一共打了30轟，最近拿下的20分都是靠全壘打得分，只比去年釀酒人隊的紀錄少3分，大聯盟史上第2多。

阿布瑞尤說，球員都知道自己的能力是什麼？但能不能透過全壘打快速進入季後賽則是未知數，不過今年球季很短，不久就可以知道結果。

(中時 )