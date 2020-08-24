田馥甄（Hebe）日前為新歌〈或是一首歌〉，與deca joins樂團前往台東為MV取景。MV劇情講述一對衝浪戀人的故事，失去戀人後女孩不再衝浪，用時間與用歌曲療癒自己。難得造訪台東，Hebe難掩開心地說：「很Young！我很像亂入的人，還好最近有在爬山，看起來跟陽光女孩比較接近。」更表示要找時間再去台東爬山。有趣的是，兩天一夜拍攝，Hebe本人最後僅有入鏡不到一分鐘對嘴畫面。

田馥甄與deca joins前往台東拍MV，一首歌只為了追尋好畫面不惜長途跋涉到各地取景，〈或是一首歌〉MV劇情講述一對衝浪戀人的故事，失去戀人後女孩不再衝浪，用時間與用歌曲療癒自己，浪友的日常從黎明破曉下海、午後餐酒館放鬆談心，夜晚在沙灘上圍繞營火彈唱，搭配著田馥甄柔軟傾訴的歌聲；有趣的是，兩天一夜拍攝，本尊最後僅入鏡不到一分鐘對嘴畫面，被同事打趣說「山友被浪友逼退，到海邊完全沒有主場優勢」，到東部工作顯得心情放鬆，Hebe直呼：「很Young！團隊都是海邊的人，他們曬太陽膚色很自然，我就很像亂入的人，還好最近有在爬山，看起來跟陽光女孩比較接近。」〈或是一首歌〉MV將於25日首播。

Hebe日前到台東拍攝MV。（何樂音樂提供）

(中時 )