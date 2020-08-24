米其林今（24）日公布2020「台北．台中米其林指南」星級餐廳名單，共有29家餐廳「摘星」，較去年增加5家，包括21家一星、7家二星、1家三星肯定。其中，共有6家新入選、1家晉升2星、1家落榜，首次納入評選的台中則有2家一星、1家二星餐廳。

其中，雲品（2748）旗下君品酒店館內「頤宮」中餐廳創下連3年獨霸三星肯定紀錄，寒舍（2739）旗下台北喜來登大飯店「請客樓」亦蟬聯二星榮耀，亞都（5703）館內天香樓、永豐餘生技投資的「山海樓」續獲一星肯定，台北國賓（2704）館內A Cut首獲一星肯定。

今年共21家餐廳榮獲米其林一星，較去年18家增加3家，包括5家新入選餐廳，包括台北國賓大飯店館內A Cut牛排館、渥達尼斯磨坊、明壽司等3家，以及台中的Forchetta、鹽之華等2家。

而大腕燒肉、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和日本料理、吉兆割烹壽司、侯布雄、Impromptu by Paul Lee、Longtail、明福台菜海產、MUME、鮨野村、鮨隆、大三元酒樓、亞都麗緻館內天香樓、台北文華東方館內雅閣中餐廳、山海樓等16家餐廳，則蟬聯一星肯定。

米其林二星餐廳從去年的5家增至7家，包括台中的JL Studio首度入選，去年獲得一星肯定的logy晉升二星。而江振誠開設的RAW、法式餐廳Tairroir態芮、鮨天本、日本料理祥雲龍吟、寒舍旗下台北喜來登大飯店「請客樓」5家順利蟬聯二星肯定。

而雲品旗下台北君品酒店「頤宮」中餐廳，順利鞏固三星榮耀寶座，創下連3年獨霸紀錄。至於去年獲得一星的台南擔仔麵，今年則落榜「掉星」。

(時報資訊)