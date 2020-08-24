好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Leonard Gordon-Levitt），曾演出《黑暗騎士：黎明昇起》、《全面啟動》、《神鬼駭客：史諾登》。今（24）日他在臉書徵求「台灣的照片」，吸引不少網友留言回應，桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安也在其中，分享台灣之美。

喬瑟夫高登李維在臉書表示，將在網站推出一個新計畫，因此要徵求台灣的照片，不限地點、時間，請大家找相簿，挑出一張最酷的照片後，新增到他所提供的網址，並PO出一張2016年台灣燈節在桃園拍的照片。

PO文引發網友熱烈迴響，留言串中竟還有桃園市長鄭文燦，貼出一張石門水庫的照片，大讚風景如畫、令人驚嘆。新竹市長林智堅則是PO出一張新竹漁港的照片，「魚鱗天梯」吸引不少觀光客朝聖，享受漁港落日與海風。屏東縣長潘孟安則秀出台灣南部海線的照片，邀請大家來感受台灣南部的熱情。

好萊塢男星喬瑟夫高登李維徵求台灣照片，桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安都留言分享台灣美景。（圖／摘自喬瑟夫高登李維臉書）

好萊塢男星喬瑟夫高登李維徵求台灣照片，中華文化總會、高雄捷運也留言回應。（圖／摘自喬瑟夫高登李維臉書）

另外，立委周春米則是貼了一張屏東山地門的照片，介紹山上的可愛小鎮、土著文化及美景。臉書「中華文化總會」分享了獲得2020紅點設計獎的總統府投影秀。其他網友也紛紛貼出台灣美照，已累積超過2千則留言。

(中時新聞網)