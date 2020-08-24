苗栗縣因公共運輸系統不發達，合法計程車數量及營運時間不敷需求，因此，機動性強、收費較低廉的白牌計程車因運而生，根據監理站統計，全縣合法計程車雖有425部，但檯面下仍至少有5個車隊的白牌計程車在營運，監理單位雖然加強取締，但仍敵不過市場需求。

苗栗監理站每個月都有針對非法營業的白牌計程車進行取締，並協請苗栗縣警局交通隊，執行加強取締勤務，一經取締到案，除了當場裁處罰款10萬元以外，還吊銷駕駛人駕照，處分相當重，但是仍阻礙不了白牌計程車私下營業，顯示市場確有需求，經營白牌計程車民眾有利可圖。

根據目前苗栗縣公共運輸系統現況，除了南庄、大湖等地因觀光客需求，有較多班次的公共巴士，其餘地區的公眾交通需求都有賴於小黃補足，但由於小黃多屬定點排班，並多數集中在苗栗市、頭份市及竹南鎮等3個地區，其餘鄉鎮並無計程車駐點，因此，白牌計程車才有生存空間。

目前苗栗縣小黃計價原則，苗栗、頭份及竹南等地區市區內，是以跳錶計價，跨鄉鎮則以喊價為主，例如：苗栗至三義，小黃喊價500元，頭份至苗栗則為450至500元不等，白牌計程車收費則平均比小黃便宜100元至150元不等，白牌車具有價格優勢。

小黃計程車都多習慣選在客流量大的地點排班，如果以電話叫車須加價，並且深夜時分，多數小黃都已休息，根本無車可叫，這個時候只能仰賴隨叫隨到的白牌車了。

根據警方側面了解，由於白牌計程車都是私人轎車，車況及車內清潔較好，司機外型觀感較佳，而最重要的誘因是車價，連許多外籍移工都選擇白牌計程車。

由於白牌計程車是屬非法營業，所以接客以熟客為優先，首次客人要叫車，需先加入特定車隊的群組，或是透過熟客幫忙叫車，待與司機直接接觸後，就可留下連絡方式，以備日後叫車需要。尤其現在許多民眾都知道酒後不開車，更有賴白牌計程車解決交通問題了。

(中時 )