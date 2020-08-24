文化部日前推出數位藝FUN券，但卻挨批對無手機族群不利使用，便投入3.6億，針對65歲以上、18歲以下及身心障礙民眾推出限量60萬份的「紙本藝FUN券」。文化部長李永得表示，紙本藝FUN券僅限第一波未領取到的限定族群領取，8月31日上午9點開始，可憑健保卡到四大超商事務機台登記領取，登記領取期限至9月6日晚上9點。

李永得表示，基於文化平權，文化部此回規劃紙本藝FUN券，又稱藝FUN券2.0，只要有健保卡，連嬰兒都能由父母代為領取。紙本藝FUN券推出時間因晚了第一波藝FUN券近2個月，使用期限也與其他振興券不同，可從今年9月9日至明年2月28日使用。

李永得表示，依照數位藝FUN券使用族群年齡分析，可發現19歲到64歲之間的民眾占了85％，18歲以下佔了9％，65歲以上則占了5％，顯見為18歲以下的青少年及65歲以上的高年齡族群推出紙本藝FUN券確實有必要性。

為何限量60萬份？李永得解釋，依推行數位藝FUN券經驗分析，藝FUN券1.0中籤率為8％，第二波限定族群共有750萬，文化部便依8％中籤率，匡列出60萬份的數字，以求公平。

李永得表示，除了到四大超商登記註冊，紙本藝FUN券也開放網頁登記，網頁日前已邀請視障朋友一起協助測試，民眾只要有已安裝完成讀卡機的電腦設備，也可以自己利用健保卡上網登記註冊。

文化部表示，紙本藝FUN券與數位藝FUN券最大不同是，需考量使用者為手機弱勢族群，民眾登記時輸入的聯繫資訊可使用自己或親人的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可，文化部將於9月8日公開抽出得主。

紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。文化部說明，紙本藝FUN券一人一張，限領一次，損毀無法再補發，逾期即失效。

(中時 )