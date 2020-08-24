台中港漁民怒批港務分公司劃地為王，要求給漁民合理補償。（陳淑娥攝）

交通部與經濟部25日將於台中港舉行「台中港外港區擴建計畫二階環評現勘及公聽會，台中港務分公司今天先在梧棲漁港聽取漁民訴求。台中區漁會總幹事趙朝森表示，港務分公司多次擴大限縮漁場面積、強據漁民捕撈作業海域，要求併案給予合理性補償，避免漁民為爭取權益走上街頭抗爭。

台中港務分公司及台電預計於台中港外港區興建外廓防波堤、卸收碼頭等設施,並於北填方區(11)與北填方區(III)進行圍堤收容餘土，今天上午於梧棲漁港聽取近200名漁民訴求及心聲，台中市副議長顏莉敏也出席關心。

台中港務分公司工程處長張欽聰表示，台中港務分公司配合台電增建LNG發電機組，為方便LNG船等靠泊裝卸，將外廓防波堤，回填航道疏浚的土方，填土造陸，可為港區增加約160公頃土地。

現場漁民憂心漁場受影響，痛斥港務分公司劃地為王，且一旦漁船誤入港區範圍區域，就被海巡單位開罰，有人因此被罰過2次共20萬元；漁民陳建鈺則擔心未來錨泊區範圍會再擴增。

趙朝森指出，台中港務分公司及台電於商港範圍有許多填海造陸、海堤工程及近期台中港外港擴建計畫，嚴重限縮漁民作業海域，致受消極損失，以及影響漁船航行安全，要求應比照全國各港口，參照 2017年高雄港洲際貨櫃中心工程等開發案，針對鄰近漁業經濟影響救濟案，以及本轄區歷次補償案辦理，對本轄區漁民完成相關行政救濟(補償)程序後實施。

趙朝森說，台中港務分公司歷經多次擴大限縮漁場面積，強據漁民捕撈作業海域，要求開發單位針對多次開發滅失漁場及本次擴港計畫，限縮漁船作業面積併案釐清,依法、循例給漁民合理補償，避免漁民為爭取權益而走上街頭抗爭。

台中港務分公司表示，外廓防波堤預計2026年完工，也會辦理環評，今天會將所有漁民意見帶回。

(中時 )