小朋友騎乘電動玩具警用機車模擬考照過程。（謝明俊攝）

過關的小朋友由徐耀昌發給認證章。（謝明俊攝）

苗栗縣警局為了從小深植幼兒交通安全觀念，24日上午在縣警局舉辦「Q萌交通小尖兵體驗營」邀請60名幼兒園小朋友，透過騎乘玩具警用機車來模擬道路考照狀況，讓小朋友在遊樂中吸收遵守交通規則，苗栗縣長徐耀昌也到場與小朋友一同練習騎機車過關，過關的小朋友由徐耀昌發給認證章。

為了教導小朋友遵守交通規則觀念，苗栗縣警局交通隊特別斥資訂製模擬考照場膠墊，以及多部電動玩具警用機車，利用各種機會讓小朋友騎乘電動玩具機車，行駛在模擬考照場上以學習基本交通規則。電動機車推出後，獲得許多幼兒園小朋友歡迎，達到深根教育的效果。

暑假期間，苗栗縣警局交通隊精心製作交通安全過5關遊戲，邀請多所幼兒園60名小朋友前來參加，交通隊還設計交通安全宣導有獎徵答，教導小朋友如何操作測速槍、酒測器等執法裝備，並安排小朋友和真正的警用機車合照，讓小朋友在遊戲中學習交通安全觀念。

縣警局並特別斥資製作「道路交通事故處理流程圖」摺頁，利用這次活動機會分送給家長及老師，讓大家更能了解交通事故處理作業流程，以保障當事人權益。

縣長徐耀昌一早特地前往縣警局，和小朋友一同玩樂，希望小朋友能在輕鬆的玩樂中學習交通安全規則，以後長大駕駛交通工具時，能維護自己和別人的安全。

(中時 )