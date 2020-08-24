媒體報導中油大林煉油廠24日上午發生蛇管破裂漏油事件，因事發地點距屏東東港以及小琉球約7、8海浬，當地漁民擔心近2公噸油外洩，要求相關單位盡速處理以防止擴散。中油表示，24日上午9時漏油情況已獲初步控制，海面油汙也減至0.1公秉以下，11時10分狀況已排除，請民眾不必擔心。中油也特為此次事故向民眾道歉。

中油指出，大林煉油廠工作船23日晚間10時45分察覺有油氣異味，隨即進行巡檢，於24日凌晨1時40分發現卸原油外串浮蛇管第三節疑似滲漏，立即通報交通部、海保署、海巡署、高雄市海洋局、高雄港務分公司及臨海工業區等相關單位，並立即依海洋汙染防治法採取應變措施，成立緊急應變中心。

經現勘發現外海第二浮筒附近有大面積浮油，隨即派出艉拖作業拖船大林1號於現場戒備，大林2號、8號工作船進行巡檢，永安1號、大林9號拖船於裝載搶救器材後，也前往事故現場進行油汙處理。

中油表示，廠方確認，事發原因係颱風風浪過大，導致油輪卸原油海面外串浮蛇管第三節末端劇烈拉扯捲曲而漏油。由於薄層油汙集中在外海第二浮筒附近，分佈約200公尺*2公尺*0.01公尺，目測總量在4公秉以內，惟海象狀況不佳，人員無法上浮筒，隨即改派潛水人員登上浮筒，並完成浮蛇管頂水事宜。

經積極處理，漏油情況已於24日日上午9時獲初步控制，海面油汙也減至0.1公秉以下，11時10分狀況已排除。發生這起事故，中油甚感抱歉。

(工商 )