隨著上市公司2020年半年報陸續公佈，大陸私募機構的持股分布情況也逐漸清晰。據統計截至8月18日，在已經披露半年報的上市公司中，私募基金重倉持有個股數量超過200檔。從行業分佈來看，集中於食品飲料、醫藥及化工等行業。

據《上海證券報》引述多位業內人士表示，私募持倉已經開始向化工、電氣設備、機械設備等行業傾斜，後續隨著市場機構資金占比的不斷提升，私募抱團現象或更為明顯，化工各細分領域的龍頭企業也將成為多家私募的配置重點。

另據私募排排網數據顯示，截至8月18日已經披露的上市公司半年報，私募基金重倉持有的個股數量為250檔。其中貴州茅台與華聞集團都被5檔私募基金重倉持有、抱團現象明顯，持倉市值分別為133.75億元（人民幣，下同）和8.79億元。

從行業分佈來看，私募基金的持倉股集中在醫藥生物、化工和電子等行業，持有個股數分別為3檔、30檔和23檔，且機械設備、電氣設備、輕工製造等行業在第2季也都有10檔以上個股獲私募重倉持有。

(旺報 )