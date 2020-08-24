第17屆菁英盃暨花蓮縣第34屆花蓮縣第34屆王母盃全國籃球錦標賽，代表地主的花蓮體中最後獲得高男甲組第6名，陣中球員鄒杰倫名字唸起來跟天王歌手周杰倫很像，雖然歌喉沒有像周董那樣厲害，但比球技可不會輸。

鄒杰倫因為喜歡籃球，小五、小六就開始打球，家人也很支持，對於自己的名字，他笑說：「大家是會叫我唱個歌，但我唱歌不太行，打球比較厲害。」

鄒杰倫欣賞畢業同樣自花崗國中畢業的學長王凱裕，以及王凱裕在能仁家商、政治大學的隊友游艾喆，鄒杰倫說：「游艾喆練球努力、態度好又認真，凱裕學長則是跟我一樣國中來自乙級隊伍，他北上在甲級球隊獲得先發機會，想以這兩位為目標奮戰。」

花體教練葉書瑋認為，球隊在這次菁英盃遇到強隊如治平高中、南山高中表現不算太差，但有機會反超時球員會打得太急，希望可以改掉，而鄒杰倫、黃聖宏與邱暘杰會是花體新球季能走多遠的關鍵，但他指出鄒杰倫身材條件OK，但個性比較固執、愛鑽牛角尖這點再修改的話，有機會更上層樓，鄒杰倫也認為這點確實是自己的缺點，未來會更盡力達到教練指令，多打團隊、少打個人，幫助花體拚出更好的成績。

(中時 )