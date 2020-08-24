以清新模樣、深刻演技聞名的大陸女星周冬雨，2016年以《七月與安生》拿下金馬影后獎座，除了演藝表現亮眼外，這些年她與林更新、易烊千璽等傳出緋聞，也屢屢成為熱門話題，最近更爆出與自己的英語家教熱戀中，但今天卻被狗仔博主直擊她與富二代到酒店玩樂，之後一起回了飯店，疑似暗譜豪門戀。

微博八卦博主「吃瓜少女張小寒」今曝光了周冬雨的直擊照，爆料周冬雨跟富二代同學唐培彥在上海秘遊，一起去泡酒吧，直到隔天凌晨1點才離店，之後竟坐車同回酒店，席間男方似乎為了保護周冬雨身分，把自己的帽子借給了周冬雨配戴。

周冬雨被拍到跟富二代同學唐培修泡酒吧到深夜，還一氣回飯店。(翻攝自吃瓜少女張小寒微博)

由於照片中沒拍出兩人在公開場合有什麼親密互動，引發粉絲質疑他們並非交往，應該只是一般朋友相聚而已，認為這是假爆料，但該博主卻回應兩人在飯局上確實有親密互動，「惹火了周冬雨的緋聞男友英語家教，當場就宣示了主權」，而有其他陸媒批露，周冬雨離開原經紀公司自立門戶後，唐培修就進了她的工作室，幫她打理工作，關係偏向好友非情侶，反倒周冬雨跟英語家教之間更有秘戀的可能，但這些爆料，目前尚未獲本人證實。

(中時新聞網)