受累中東地區庫存不足，導致市場供應趨緊，亞洲甲醇現貨報價連2周反彈上漲，最新報價亞洲地區甲醇現貨價格平均上漲1-3%，其中印度市場單周上漲3%最大。

據了解，中東一家主要生產商的甲醇被發現不合格的消息，而另一家預計10月歲修計畫，預期將影響東南亞市場供應，價格有機會仍將受到支撐；在中國方面，合約貨的供應緊張，9-10月合約的報價很少，截至上周，中國東部港口的甲醇庫存水準略有下降，原因是洪水和颱風導致裝卸困難，供應中斷導致甲醇庫存減少。(商品行情網)

(時報資訊)