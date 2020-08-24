《商情》供應趨緊 亞洲甲醇行情連2周上漲 15:062020/08/24 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受累中東地區庫存不足，導致市場供應趨緊，亞洲甲醇現貨報價連2周反彈上漲，最新報價亞洲地區甲醇現貨價格平均上漲1-3%，其中印度市場單周上漲3%最大。 據了解，中東一家主要生產商的甲醇被發現不合格的消息，而另一家預計10月歲修計畫，預期將影響東南亞市場供應，價格有機會仍將受到支撐；在中國方面，合約貨的供應緊張，9-10月合約的報價很少，截至上周，中國東部港口的甲醇庫存水準略有下降，原因是洪水和颱風導致裝卸困難，供應中斷導致甲醇庫存減少。(商品行情網) (時報資訊) #供應 #甲醇 #庫存 #導致 #趨緊 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》供應意外大增 料棉價恐回測 12:162020/08/24 財經 《鋼鐵股》豐興本周漲廢鋼300元 型鋼平高盤 11:252020/08/24 財經 《半導體》華為2021年智慧機恐難產 聯發科跌破600關 10:172020/08/24 財經 《盤中解析》護國神山強出頭 12700曇花一現 10:512020/08/24 財經 社論／被政府「偷走」的基本工資 04:102020/08/24 時論廣場 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 10:552020/08/24 財經 《半導體》台積電站回月線 技術論壇本周登場 10:002020/08/24 財經 《商情》庫存持高 國際鐵礦石價跌 12:162020/08/24 財經 TWS商機旺 鈺太、原相吃補 04:102020/08/24 證券．權證 台商布局疫動 建第二生產鏈 04:102020/08/24 產業財經 財經熱門新聞 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 淘寶台灣被經部認定是陸資 遭罰41萬並限期撤資或改正 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 MiniLED起飛 友達集團大贏家 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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