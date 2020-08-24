美國共和黨全國代表大會的前一天，8月23日川普競選團隊公佈「川普第二任期議程」的核心優先事項，主題為「為你而戰」（FIGHTING FOR YOU），透過川普競選網站公佈的議程概要，這些「核心優先事項」共分為10個主題，並在議程中將大陸單獨列出。

這10個主題分別為就業、根除新冠、結束我們對大陸的依賴、醫保、教育、排幹沼澤（drain the swamp）、保衛員警、結束非法移民保護美國工人、為未來而創新、美國優先外交政策等

據觀察者網報導，從這些優先事項可以看出，有關大陸的主題排在第三。該主題主要是想把工作崗位「帶回美國」並具體出4點。第一是從中國帶回100萬個製造業工作崗位；第二為從大陸帶回工作崗位的公司提供稅收減免。

第三點為對將製造業務帶回美國的基礎產業（製藥和機器人行業）實行100％的費用減免，第四點強調業務外包給大陸的公司沒有聯邦合同。

(旺報 )