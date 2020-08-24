台中市林姓男子24日凌晨駕駛1部自小客車行經北區進化路與自強一街口，因車子迴轉時，整輛車竟失控180度自撞分隔島，警方獲報至現場處理，林經警方酒測後酒精濃度超標，林事後表示「一撞酒全醒」，全案訊後依公共危險罪嫌送辦。

育才派出所長方茂田指出，林疑酒後駕車，精神不佳狀態下，可能抓方向盤時一時手滑，迴轉時瞬間控自撞分隔島，除車頭毀損，林男也因此受擦挫傷，但林的酒測值竟超標，涉及公共危險罪嫌送辦。

方茂田說，25歲林姓駕駛當時駕駛自小客沿進化路往力行路方向行駛，不慎擦撞進化路之安全島，林男臉部遭眼鏡劃傷，手腳擦挫傷，人也受到驚嚇，經送醫治療後已無大礙，經警方對其施以酒精濃度測試，酒精濃度超過法定標準值，全案警方依法偵辦並調閱監視器影像釐清案情。

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(中時 )