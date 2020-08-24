騰訊擬13億美元私有化樂遊科技 15:142020/08/24 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳多時的騰訊私有化樂遊科技一案再有進展，樂遊科技控股24日午後股價走強，市場傳騰訊擬以13億美元價格進行私有化。 樂遊科技控股現漲2.25％報3.18港元。新浪科技報導，騰訊與樂遊科技討論的私有化報價為每股3.3至3.4港元，樂遊主要股東郁國祥將出售全數股份，知情人士稱，雙方可能最在本周宣布這筆交易。 (工商 ) #樂遊 #騰訊 #私有化 #科技 #港元 也許您會感興趣 推薦閱讀 15檔非電績優股 法人搶買 04:102020/08/24 證券．權證 第八屆愛市集 台北101攜手安侯建業做公益 04:102020/08/24 投資理財 《科技》iCHEF擴大徵才 團隊規模估翻倍 12:162020/08/24 財經 《國際金融》科技股後市可期 小摩稱非網路泡沫2.0 12:332020/08/24 財經 專‧家‧傳‧真－數位資產 可獲保險保障 04:102020/08/24 專題周報 專家傳真－平台與供應鏈 創造新經濟巨人 04:102020/08/24 專題周報 《港股》恆指走強 騰訊「微」笑 11:082020/08/24 財經 Uber App 與合作車隊今重啟彰化營運 服務擴及八大城市 13:012020/08/24 生活 存股族今年日子難過 全球前1200大企業配息銳減3兆 12:402020/08/24 財經 TikTok大反擊 提告川普政府 04:102020/08/24 財經要聞 財經熱門新聞 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 淘寶台灣被經部認定是陸資 遭罰41萬並限期撤資或改正 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 MiniLED起飛 友達集團大贏家 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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