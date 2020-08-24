外傳多時的騰訊私有化樂遊科技一案再有進展，樂遊科技控股24日午後股價走強，市場傳騰訊擬以13億美元價格進行私有化。

樂遊科技控股現漲2.25％報3.18港元。新浪科技報導，騰訊與樂遊科技討論的私有化報價為每股3.3至3.4港元，樂遊主要股東郁國祥將出售全數股份，知情人士稱，雙方可能最在本周宣布這筆交易。

(工商 )