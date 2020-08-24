前二年狂賣逾2,600億元的連結目標到期債基金投資型保單，推出的壽險公司被金管會找到三大缺失，一即基金布局的債券到期日，超過基金到期日的比率偏高；二基金操作與公開說明書公布的策略已偏離；三債券發行公司淨值已為負數，且被降評，壽險公司都沒有追蹤分析對保戶的影響，及了解基金公司的因應措施。

因為訴求6~7年之後到期，年化報酬率可達3.99~5.99％以上，類似早年熱賣的連動債保單，接近保本保息的功能，所以目標到期債券基金保單一推出即十分熱賣，單檔基金常一賣就數十億元到上百億元，一年就可賣上千億元。

金管會公布金檢常見缺失，其中目標到期債券投資型保單，被查出有售後管理的三大缺失，一是保單連結的目標到期債券基金，投資的債券到期日超過基金到期日的比率偏高，例如訴求2025年到期的基金，結果投資30~40％2029年才到期的債券，即基金到期時，債券未到期，就可能有價差，未必能達到預期報酬率。

二是基金投資操作與公開說明書揭露的操作策略明顯有差異，即可能公開說明書上是要穩健投資高信評、安全的債券，且持有到期，賺取穩定的債息收入，且保本，但基金卻投資一堆高收益債，或短期進出債券等，與當初風險評估並不相同。

三是基金投資的債券，其債券發行公司淨值已為負數，且遭信評公司降評，也就是違約風險提高，即可能無法保本或利息收入大減。

但金管會發現，發行保單的壽險公司沒有定期檢視、追蹤連結基金的投資組合，沒有確保基金後續投資與公開說明書是否符合，若發生特殊情況，沒有分析對保戶的影響，及了解基金公司的因應措施，未盡責保護保戶權益，要求壽險公司改善。

(工商 )