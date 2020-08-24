《臺北臺中米其林指南 2020》今日（24 ）日下午於台中國家歌劇院公布，米其林三星由台北「頤宮」蟬聯且是全台唯一三星餐廳！二星蟬聯名單台北RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮、請客樓；台北首度摘二星有logy、台中首度摘二星JL Studio。

米其林2020年輕主廚大獎由「俺達的肉屋」主廚鐘佳憲獲得殊榮！

蟬聯米其林一星，包括台北教父牛排、大腕、金篷萊遵古台菜、impromptu by paul lee、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、longtail、明福台菜海產、山海樓、MUME、鮨野村、鮨隆、大三元、天香樓、雅閣；首度獲摘一星的有台北A Cut、渥達尼斯磨坊、明壽司！

台中首度摘星有鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋等三家餐廳。

台灣米其林董事長毛行健在開場致詞中表示，相較於過去，這本米其林指南有幾個地方不同，除了推薦範圍擴大了，從台北到台中，讓民眾可以享受更多更好美食，也因為疫情擴散，全世界美食愛好者外出用餐受到種種限制，也讓各餐廳、廚師受到嚴峻挑戰。

(工商 )