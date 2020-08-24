國賓飯店A CUT牛排館廚藝團隊。（國賓提供）

2020《米其林指南》(Michelin Guide)今日入選名單，曾二度蟬聯米其林餐盤推薦的國賓飯店A CUT牛排館首次摘星，為餐廳13年的歷程寫下新的里程碑。國賓飯店西餐行政總主廚表示，很感謝國賓飯店董事長許育瑞在牛排的挑選及菜色的研擬上充分授權，也經常針對口味、餐廳經營策略指引方向。

A CUT歷經2018、2019兩屆獲得米其林餐盤推薦，今年終於獲得肯定凌維廉表示，「謝謝評審青睞，今後會繼續以平常心面對，做出牛排館應該有的樣子，讓每一位客人感到舒服自適。」，未來將帶領團隊接續創造下一個傳奇的十年。

凌維廉表示，許育瑞2017年更親自主導A CUT重新裝修，並積極推廣餐酒服務，將「Bistro」的餐飲概念融入A CUT，他獨到的眼光與穩健的經營步伐，使A CUT開業十三年來始終在頂級牛排館界屹立不搖。

談到A CUT這兩年在餐飲上的改變，凌維廉說，董事長給了一個關鍵的觀念，就是「品質的穩定」，因此比起追求廚藝上的技術提升，他更注重團隊在做菜時的默契與協調性，兩年間不斷在「隱性」的地方下功夫，致力於挑選在地優質食材，並堅持將每一個烹調細節做到位，加深料理的深度，雖然外人用「看」的未必能觀察到餐點顯著的變化，但細心用味蕾品嘗，定能「吃」得到改變。

摘星對於廚師而言，就像是解鎖了廚藝道路上的成就，但凌維廉對牛肉的熱愛與執著不會消退，他志在「引進全世界極品牛肉」，每年親自出國、南征北討尋覓「傳說中的好吃牛肉」，曾率先將有「肉舖界愛馬仕」之稱的美國Flannery荷斯登牛、澳洲塔斯馬尼亞羅賓島和牛、Cape Grim草飼牛與熟齡牛等夢幻逸品獨家引進台灣，讓A CUT的牛肉選擇更加多元，美、澳、日等十多種不同品種牛肉，洋洋灑灑羅列在菜單上。而每季研發新菜，凌維廉也持續在「牛排館」與「Fine Dining」、「傳承」與「創新」間找尋平衡，不隨波逐流，堅持走出屬於A CUT自己的路。

(中時 )