知情人士透露，字節跳動的投資者正在進行談判，希望利用他們在這家公司所持股權，為收購TikTok提供資金。字節跳動一直在與包括微軟在內的潛在收購者進行談判，希望剝離TikTok的北美、澳大利亞和紐西蘭業務。

據悉，包括投資公司General Atlantic在內的一些字節跳動投資者正競相持有TikTok出售資產的大量股份。根據重組計劃，微軟或甲骨文可能會獲得這些資產的少數股權。

消息人士表示，TikTok擬出售的資產價值可能在250-300億美元之間。TikTok和General Atlantic均拒絕置評，而字節跳動、微軟和甲骨文均未立即回應置評請求。

另一方面，字節跳動23日表示，「將正式對川普8月6日頒布的第一道行政令提起訴訟」，起訴時間為台北時間25日。同時字節跳動也在為關停美國業務預做準備。

字節跳動的最新聲明也得到了大陸官方媒體的廣泛關注。包括《人民日報》官方微博在內的諸多官媒原文照登了這一簡短的聲明。但從用戶的反應來看，字節跳動的這一最新舉動似乎並不太得民心。在人民日報相關微博文的評論區內，能看到許多用戶的貶評。署名「玖玖貳王富貴」的微博用戶表示：「一開始你就抵抗，大眾都支持你，一開始你低頭哈腰舔著你美爹，大眾就開始討厭你，結果你發現你舔了半天卻換來變本加厲的制裁，你退無可退才開始反抗，你覺得還有多少人願意支持你這個軟骨頭？」。

用戶「一隻村草」表態稱：「張一鳴本以為美國要娶他，沒想到是要強姦，不反抗不行了。」同時也有像「悠仁親王妃」的用戶表示：「不管之前怎麼罵它，這次還是得替中國企業挺一把！」

(中時新聞網)