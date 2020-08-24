新北金山檳榔攤傳大火 牆面燒焦黑 1鄰居嗆傷送醫 15:382020/08/24 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金山市區今晨驚傳火警，牆壁燒到焦黑，現場一片狼藉。（消防六大隊提供／許家寧新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金山鬧區一處檳榔攤起火，1鄰居吸到濃煙嗆傷送醫。（消防六大隊提供／許家寧新北傳真） 警消出動40多人20多部消防水車，在半小時內將火勢撲滅。（消防六大隊提供／許家寧新北傳真） 檳榔攤驚傳失火，失火原因警消還要釐清。（消防六大隊提供／許家寧新北傳真） 新北市金山區中正路上一家24小時檳榔攤，今早7點半傳出火警，現場火勢猛烈，消防局獲報連忙前往灌救，火勢在半小時左右撲滅，屋內牆壁被燻得焦黑，燃燒面積約10坪，隔壁一名中年鄰居因吸進濃煙，輕微嗆傷送往金山醫院救治。 金山分隊表示，失火地點為一處4層樓住宅，一樓作為檳榔攤24日上午獲報失火，共出動警義消44人、消防相關車輛21輛到場灌救，現場一片狼藉，一名50歲民眾有輕微吸到煙送醫，生命無礙，詳細起火原因，有待火場調查鑑識釐清。 (中時 ) #檳榔攤 #金山 #火勢 #現場 #嗆傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 直擊》影城奧客獅吼售票員「我要投訴你」 遭回嗆2句引全場歡呼 18:542020/08/23 社會 菲律賓南部連2爆 釀5死4傷 13:552020/08/24 國際 NBA》預測湖人被橫掃 巴克利狠遭打臉 10:422020/08/22 體育 南蘇丹貨機首都附近墜毀！7死1存活 居民湧入現場搶撿鈔票 16:082020/08/23 國際 影》093B潛艦武裝鷹擊-18飛彈秀拳頭 嗆聲美驅逐艦穿越台海 11:152020/08/23 軍事 馬、蔡隔空交火 新黨青年挺馬 嗆馬青年團不為他辯駁 11:512020/08/24 政治 原鄉守護者1／送醫上山逾60載！屏基開失智班改造托護中心 讓耆老安養部落 07:472020/08/24 社會 川普嗆美陸經濟可能脫鉤 21:222020/08/23 國際 昨諷馬英九卑躬屈膝 蔡英文今再嗆和主流民意距離遠 17:092020/08/23 政治 黑熊棲息地被侵撕咬人類影片曝光 闖市場撕咬5傷1命危 10:052020/08/24 國際 社會熱門新聞 孫安佐在美擁槍彈 製造手槍未遂罪起訴 恐面臨7年徒刑 - 社會 女僑生夜店喝茫全裸躺宿舍 真相竟遭色運將撿屍 - 社會 甩有錢綠帽夫 貴婦爽吃月薪2萬小王「2周狂啪14次」 - 社會 彰化冰店爆口角 婦不滿女店員撞到夫 抄安全帽大罵全被網拍下 - 社會 南投驚傳凶殺案 疑爆口角後男持尖刀衝入再自戕 釀1死1傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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