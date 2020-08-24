金山鬧區一處檳榔攤起火，1鄰居吸到濃煙嗆傷送醫。（消防六大隊提供／許家寧新北傳真）

警消出動40多人20多部消防水車，在半小時內將火勢撲滅。（消防六大隊提供／許家寧新北傳真）

檳榔攤驚傳失火，失火原因警消還要釐清。（消防六大隊提供／許家寧新北傳真）

新北市金山區中正路上一家24小時檳榔攤，今早7點半傳出火警，現場火勢猛烈，消防局獲報連忙前往灌救，火勢在半小時左右撲滅，屋內牆壁被燻得焦黑，燃燒面積約10坪，隔壁一名中年鄰居因吸進濃煙，輕微嗆傷送往金山醫院救治。

金山分隊表示，失火地點為一處4層樓住宅，一樓作為檳榔攤24日上午獲報失火，共出動警義消44人、消防相關車輛21輛到場灌救，現場一片狼藉，一名50歲民眾有輕微吸到煙送醫，生命無礙，詳細起火原因，有待火場調查鑑識釐清。

(中時 )