為響應金管會推動「金融服務業公平待客原則」，元大銀行指出，去年底已導入ISO 10002「客戶申訴管理系統」，有效提升客訴案件管理及處理績效，不僅已在上週五由具公信力的第三方機構-SGS台灣檢驗科技公司頒發證書，同時也是台灣第2家通過驗證的銀行業者，足見元大銀在落實公平待客原則上已居國銀領先地位。

元大銀行認為，透過ISO系統指引，檢視客訴案件內部通報流程、記錄保存與改善，也能確保每件客訴案件均能得到快速回應，目前銀行亦由總經理擔任「公平待客原則推動小組」召集人，每月定期向董事會提報工作報告。

對於在該系統之下對於落實公平待客所作的努力，元大銀也進而說明，為有效管理客訴案件回覆時程，元大銀特別訂定回覆天數目標為5個工作天，今年6、7月達成率為100%，平均回覆工作天數約四個工作天，已優於原訂預期目標，另外還設置了「元大銀行客戶申訴處理滿意度調查表」機制，經由客戶的反饋及定期驗證，可檢視相關規範有效性及執行度，建置最完善的客戶申訴管理制度，

對於ISO 10002「客戶申訴管理系統」，元大銀說明，該系統具標準化、系統化特性，驗證共分為兩階段，第一階段為教育訓練，在遵循嚴謹及縝密的內控制度下，除元大銀行第一線客服人員全程參與外，第二線及第三線的法遵、風控與稽核同仁也一併受訓，並取得教育訓練證書，第二階段由SGS派員至現場及作業流程進行驗證。

元大銀行指出，在導入系統過程中，已依據系統指引規範，訂定「客戶申訴管理作業手冊」，在銀行業務多樣性成長的同時，客服中心得以透過一致、系統化及快速的申訴處理流程，公平客觀處理客戶案件，並對客戶負起保密責任，打造讓客戶安心的金融平台。

(工商 )