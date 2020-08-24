時代力量苗栗縣議員曾玟學因網路流出黃國昌痛批他的錄音檔，昨夜宣布退出時力，雖然黃國昌在臉書上強調錄音是遭惡意剪接，對於曾玫學退黨感到「非常難過」；時代力量新竹黨部執行長高鈺婷則表示，會更堅定想擔任決策委員的使命，未來上任後，會謹慎處理表達機制，讓彼此之間取得進一步的諒解。

高鈺婷於時力黨中央決策委員選舉前夕在臉書上感嘆說，曾玫學退黨對時代力量而言，代表又失去一位肯蹲、肯付出及專業問政的傑出人才，「在選前一天發生這件事，更堅定了我想要擔任決策委員的使命。」

高鈺婷坦言，「目前我們對於不同意見的各種黨公職同仁（含前同仁），並沒有嚴肅意識到，一個政黨有多元聲音的可貴性，也沒有好好去理解不同聲音背後所代表的意義，進而讓大家可以繼續理性溝通。」

高鈺婷也承諾，上任決策委員後，一定就會開始嚴謹來處理，時代力量決策圈中，關於意見不同的互相表達機制、以及彼此之間怎麼進一步取得理解、諒解與共識；並期待透過改革，可以遏止退黨潮，重新讓支持者覺得時代力量是一個值得讓人信任、而非只會內鬥、讓人失望無下限的政黨。她相信改革若能取得成果，希望時代力量仍然是年輕世代願意選擇從政的不二選擇。

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(中時新聞網)