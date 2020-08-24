外資又轉賣超，內資續撐場，三大法人買超5.59億元，集中市場收高39點。美股21日上漲、周線收紅，那指與標普500指數續寫新頁，台股集中市場早盤跟漲開高21.94點，隨後權王台積電(2330)快速拿回5日線、月線，帶動股王大立光(3008)跟隨上漲，加上盤初買單拉高面板雙虎、鈺創(5351)、宏碁(2353)、聯電(2303)、金像電(2368)、曜越(3540)、瀚宇博(5469)等電子族群及亞德客-KY(1590)、國產(2504)、士紙(1903)、永豐餘(1907)、上銀(2049)、鈺齊-KY(9802)等傳產股，推升大盤一路攻上12702.94點。

惟盤中傳出華為退出手機市場，台廠遭退單消息，聯發科(2454)急挫跌破600關卡，高營收占比華為概念股易華電(6552)、華新科(2492)、光環(3234)、京元電(2449)等也陸續中箭落馬，多空於12650點上下展開激戰。尾盤賣單調節台積電、面板雙虎、曜越、中信金(2891)、兆豐金(2886)等，指數急跌一波，終場大盤收12647.13點，上漲39.29點，5日線得而復失，總成交值則縮減至2038.75億元。今日外資賣超8.6457億元，投信買超7.4254億元，自營商買超6.8162億元，三大法人買超5.59億元；至8月24日止，8月以來賣超384.20億元，今年以來則賣超5785.71億元。

分析師表示，目前大盤技術面遭到破壞，恐需整理一段時間，建議投資人不要追高，待拉回再進行介入。

盤面上，台積電技術論壇明日登場，市場聚焦3奈米的試產及未來2奈米將採取的路徑，加上5奈米擴產消息，今日股價最高來到434.5元，惟尾盤遭空軍突襲壓低，收428元，但仍將5日線、月線一併收復。當沖熱門股續強，廣明(6188)衝出三萬餘張大量強鎖漲停作收，帶動強茂(2481)、奇鋐(3017)、東碩(3272)、曜越(3540)紛紛跟隨大漲。另外，入境普篩話題再起，新冠檢測概念股添題材，今日亞諾法(4133)盤中爆量攻上漲停，帶動基亞(3176)、訊聯(1784)等紛紛跟漲。MOSFET需求暢旺，富鼎(8261)今日衝出近9500張大量、收漲停29.8元，帶動尼克森(3317)一度大漲6%，杰力(5299)、大中(6435)等漲幅在3%~4%，成為今日多頭指標之一。

分析師指出，上周台股先強後弱，尤其下半周美中科技戰持續升溫，衝擊20日指數重挫416點，為台股4月7月站上月線來，首度跌破月線支撐，所幸國家隊即刻救援，連兩日進場力挺，八大公股行庫20日大買56.8億，全周買超33.5億；四大基金20日雖觀望戰火，但21日隨即大舉進駐，帶動指數開高收高245點，蓄勢收復月線。而今日多空持續交戰，高低點震盪達134.99點，終場續漲近40點，5日線與月線仍待攻克，後續的觀察重點在於美國科技股表現。另，本周美國將公布8月CB消費者信心指數，以及7月耐久財訂單，亦應留意美國景氣表現。

(時報資訊)