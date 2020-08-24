全球電子遊戲玩家快速成長，今年預估將達27億人，占人口總數三分之一。除了玩家增長外，遊戲走向職業化，電競大賽串起觀眾、媒體、廣告、贊助商、周邊商品，帶動產值規模迅速升溫。據第一金投信統計，去年NBA冠軍賽的觀看數為1500萬人次，而英雄聯盟遊戲（LOL,League of Legends)冠軍賽觀看數就高達4400萬人次，相差近2倍。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，全球電子遊戲規模約1600億美元，比電影、音樂合計的640億美元產值，高出1.5倍，堪稱時下最夯的娛樂產業；預估到2023年，將進一步衝破2000億美元，印證遊戲電競正成為世界潮流，而且是有賺頭的行業。

台灣在電競產業方面除了有自已的品牌，也有硬體的產業鏈。在品牌方面如：宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)、技嘉(2376)、曜越(3540)等。

陳世杰認為，電競朝職業化發展對該產業注入能量，包括籃網隊老闆蔡崇信，電影明星威爾史密斯，歌手周杰倫等人都有投資。電競的收視群在去年超越了NBA的觀看人口，達到4.6億人次，預估2023年會更進一步達到6.5億人次。

陳世杰也預估，未來在5G環境成熟下，VR虛實境的遊戲人口將翻倍成長，5G是4G傳輸速度的10至100倍，加上低延遲特性，以及結合VR和AR技術，將創造全新遊戲體驗，帶來新一波產業大躍進。

(時報資訊)