電信業瞄準5G時代，內容應用才是王道，全力衝刺內容牛肉，讓5G有更多得發揮空間，台灣大(3045)今大動作宣布找來NVIDIA，共同打造的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，總經理林之晨表示，台灣大目前將遊戲規劃分為三大方向，未來還會持續增加，相信5G「應用是主角、電信才是配角」，期望長線雲端遊戲也可以成為繼momo之後，台灣大另一重要成長引擎。

台灣大在遊戲布局上，林之晨表示，目前規劃為三個領域，首先，就是DCB(電信帳單支付)，透過跟蘋果等應用商城合作平台，透過電信帳單收費，現在一年有數十億元交易額，每年成長維持雙位數，再者，就是和「Rider」的合作，目前已經發布兩款遊戲，也有新遊戲在規劃中，另外就是今日和NVIDIA合作「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」合作，相信在遊戲領域上，台灣大未來還有很多「原子彈」和「中繼飛彈」陸續發射。

林之晨談到，過去3G時代，my Music、my Video等內容加值服務，最高峰是數十萬人訂閱，只是對比720萬用戶滲透率算是很低，主要是因為my Music面對競爭對手是Spotify，my Video面對的是Netflix、YouTube等國際一線龍頭，台灣大當初並沒有最好策略夥伴助攻，才錯失進軍成為本土最佳平台，這次攜手NVIDIA就是直接跟國際最強合作夥伴合作，希望就是可以強強聯手，長線成為台灣遊戲雲端的領導者。

4G時代開始內容應用被市場重視，林之晨表示，今年開始台灣大非電信營收會過半，「應用是主角、電信才是配角」，不應該在只用電信產業的角度來看電信業，台灣大花了10年的時間，讓momo成為台灣大第二個成長引擎，未來將會在創造第三個、甚至第四個，更多的成長引擎，雲端遊戲當然就是一個。

另外，談到5G的表現，林之晨說，目前來看，開台第一個月表現比4G多了3倍，主要是用戶可以完全接軌，也不用換卡，本月又會有很多中階手機，其中包含萬元就可以入手的機款，之後還有熱門機款加入，整體申辦率還會再加速。

(時報資訊)